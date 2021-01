Nach seinem dritten Rücktritt kehrt Conor McGregor erneut in den Octagon zurück. Bei UFC 257 trifft der 32-Jährige auf Dustin Poirier, den er bereits 2014 besiegte. Bei SPOX erfahrt Ihr alles über das Event und wie Ihr den Kampf im Livestream sehen könnt.

McGregor vs. Poirie: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier im Leichtgewicht steigt bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar. Das Aufeinandertreffen zwischen "The Notorious" und "The Diamond" steigt im Rahmen von UFC 257 und ist natürlich das Main Event des Abends.

Die ersten Hauptkämpfte starten um 4 Uhr deutscher Zeit. Erfahrungsgemäß klingelt die Glocke bei McGregor und Poirier dann um 6 Uhr deutscher Zeit.

McGregor hatte lange auf eine Austragung im AT&T Stadium in Dallas / Texas gehofft. Letztlich entschieden sich die Veranstalter, die Rückkehr des Iren in Abu Dhabi auf Fight Island steigen zu lassen. Die UFC griff in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrfach auf die Arena in den Emiraten zurück.

Die Location zeichnet sich durch eine spektakuläre Location unmittelbar am Strand aus. Zuschauer sind allerdings nicht zugelassen.

UFC: McGregor vs. Poirier im Livestream sehen - so funktioniert's

Wer auf eine Übertagung des Kampfes im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Wie bei allen UFC-Events der vergangenen Jahre ist DAZN der richtige Ansprechpartner.

Der Streamingdienst besitzt etliche Übertragungsrechte an verschiedenen Kamfsportserien, darunter auch Bellator und Boxen. Darüber hinaus bietet DAZN die Möglichkeit, die UFC und somit auch das Highlight zwischen McGregor und Poirier mit amerikanischem Originalkommentar zu verfolgen. In der deutschsprachigen Version wird der Fight von einem Kommentator und einem Experten begleitet.

Auf DAZN könnt Ihr entweder an Eurem Computer/Laptop oder auch mit einem mobilen Endgerät zugreifen. Dank der App des Streaminganbieters funktoniert DAZN auf nahezu allen internetfähigen Endgeräten. Auf Eurem Smart-TV könnt Ihr den Kampf zwischen McGregor und Poirier somit ebenfalls verfolgen. Weiterführende Informationen finden sich in diesem separaten Artikel.

Conor McGregor: Darum gibt es ein erneutes Comeback

Bereits 2016, 2019 und 2020 kehrte Conor McGregor dem Octagon den Rücken. Den ehemaligen Champion juckte es aber erneut in den Fingern und einige sich mit der UFC erneut auf ein Comeback.

Im Sommer 2020 war der Ire aufgrund von Verhandlungsschwierigkeiten mit der Mixed-Martial-Arts-Organisation trotzig zurückgetreten, bis sich Präsident Dana White einschaltete und beiden Kämpfern ein wohl sehr großzügiges Angebot machte.

Bereits 2014 traf McGregor auf die aktuelle Nummer zwei der UFC-Rangliste. Damals gewann "The Notorious" durch K.o. in der ersten Runde.

UFC 257: Die Matchcard im Überblick

Die wichtigsten Kämpfe (Stand: 20. Januar) von UFC 257 im Überblick: