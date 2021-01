Die UFC veranstaltet heute Fight Night 185. Im Hauptkampf begegnen sich die Weltergewichte Michael Chiesa und Neil Magny. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie ihr das Event heute live im TV und Livestream sehen könnt.

UFC Fight Night 185 - Chiesa gegen Magny: Wann und wo?

Die UFC Fight Night 185 findet am heutigen Mittwoch (20. Januar) in der Etihad Arena auf der UFC Fight Island (Yas Island) in Abu Dhabi statt. Die Hauptkämpfe starten um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Lerone Murphy und Douglas Silva de Andrade eröffnen mit einem Federgewichtsduell die Maincard. Im Finale des Abends kämpfen dann die Weltergewichte Michael Chiesa und Neil Magny gegeneinander.

Bis zu 2000 Zuschauer dürfen in die Arena, um die Kämpfe vor Ort zu verfolgen. Bereits am Samstag beim Event Holloway - Kattar waren seit langer Zeit wieder Fans mit dabei.

UFC Fight Night 185: Chiesa vs. Magny heute live im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte für die Events der UFC beim Streamingdienst DAZN. Wer heute also Lust auf MMA-Action hat, braucht Zugang zu DAZN. Die Übertragung beginnt pünktlich um 18 Uhr, Mark Bergmann kommentiert. Auf DAZN bekommt ihr zusätzlich zur deutschen Übertragung auch die originalen englischsprachigen Kommentatoren angeboten.

UFC Fight Night 185 - Chiesa vs. Magny: Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheit Weltergewicht Michael Chiesa Neil Magny Hauptkampf Weltergewicht Warlley Alves Mounir Lazzez Co-Hauptkampf Halbschwergewicht Isaac Villanueva Vinicius Moreira Fliegengewicht der Frauen Roxanne Modafferi Viviane Araújo Fliegengewicht Matt Schnell Tyson Nam Federgewicht Lerone Murphy Douglas Silva de Andrade

UFC Fight Night 185: Chiesa vs. Magny: Head-to-head

Beide Kämpfer konnten ihre letzten drei Kämpfe gewinnen. Chiesas letzter Kampf ist jedoch schon fast ein Jahr her. Im Januar 2020 besiegte er den ehemaligen Leichtgewichts-Champion Rafael dos Anjos nach Punkten.

Auch Magny traf in seinem letzten Kampf im August auf einen ehemaligen Titelträger. Gegen Robbie Lawler gewann er nach einstimmiger Entscheidung. Der im UFC-Ranking neuntbeste Weltergewicht-Contender bestreitet heute seinen 25. Kampf für die Organisation.