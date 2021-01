UFC: Conor McGregor - Dustin Poirier heute live im TV und Livestream

Conor McGregor kehrt ins Oktagon zurück und trifft dabei auf Dustin Poirier. Wir verraten Euch, wo Ihr den Kampf heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: Termin, Uhrzeit, Matchcard

Der Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier ist das Main Event von UFC 257. Die Kämpfe beginnen um 4 Uhr deutscher Zeit, McGregor und Poirier sind erst später dran. Gegen 6 Uhr wird mit dem Kampfbeginn zwischen dem Iren und seinen US-amerikanischen Gegner gerechnet.

Austragungsort von UFC 257 ist die Fight Island in Abu Dhabi. Zuschauer sind bei den Kämpfen aufgrund der Coronapandemie nicht zugelassen. Die Matchcard seht Ihr hier im Überblick.

UFC 257: Die Matchcard im Überblick

Gewichtsklasse Kampfpaarung Leichtgewicht

Dustin Poirier vs. Conor McGregor Leichtgewicht Dan Hooker vs. Michael Chandler Fliegengewicht (F) Jessica Eye vs. Joanne Calderwood Leichtgewicht Matt Frevola vs. Ottman Azaitar Strohgewicht (F) Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas

Conor McGregor gegen Dustin Poirier heute live im TV und Livestream

Der Fight zwischen McGregor und Poirier wird in Deutschland live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung mit dem Beginn der Hauptkämpfe um 4 Uhr morgens in der Nacht auf Sonntag.

Als Kommentatoren sind bei DAZN Andreas Kraniotakes und Mark Bergmann im Einsatz, zudem fungiert Peter Sobotta als Experte. Darüber hinaus bietet das "Netflix des Sports" auch eine Übertragung mit dem Originalkommentar an - Ihr entscheidet, was Euch am besten gefällt.

Neben der UFC hat DAZN auch noch viele andere Top-Sportarten im Programm. Im Fußball zeigt DAZN beispielsweise die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 und ausgewählte Bundesliga-Spiele. Auch US-Sport wie die NFL und die NBA sowie Tennis, Golf, Darts, Boxen und Wintersport gehören zum Programm.

DAZN kostet Euch 119,99 Euro im Jahr oder alternativ 11,99 Euro pro Monat. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo, könnt Ihr das Angebot zudem zunächst einen Monat lang kostenlos testen.

Conor McGregor - Dustin Poirier: McGregor kündigt schnellen Sieg an

"Ich knocke Dustin in den ersten 60 Sekunden aus", kündigte McGregor kurz nach der Verkündung des Kampfes an. "The Notorious" sieht sich demnach als klarer Favorit. "Ich mag Dustin. Dustin ist ein guter Kämpfer, so der Ire. "Er ist sogar ein großartiger Kämpfer. Aber selbst großartige Kämpfer sind noch mehrere Level unter mir."

Poirier, der im ersten Kampf zwischen den beiden im Jahr 2014 unterlegen gewesen war, will seine Sache diesmal besser machen. "Ich kam nicht mal zum Kämpfen. Der Kampf konnte sich nicht einmal entfalten", so "the Diamond". "Wenn wir über eine Strategie sprechen, dann will ich, dass wir beide früh im Kampf bluten, Schmerzen haben und leiden, damit wir herausfinden, wer der wahre Kämpfer ist."

Conor McGregor und Dustin Poirier im Head-to-Head-Vergleich