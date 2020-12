McGregor vs. Poirier bei UFC 257: Ort, Datum, TV-Übertragung

Drei Rücktritte, drei Comebacks! Obwohl Conor McGregor bereits drei Mal seinen Rücktritt ankündigte, kehrt der Ire bei UFC 257 erneut ins Octagon zurück. Gegner ist der bereits 2014 besiegte Dustin Poirier. Alle Informationen zu Ort, Datum und TV-Übertragung von McGregor vs. Poirier 2 gibt es bei SPOX.

Hole Dir hier den DAZN-Gratismonat und schaue McGregor vs. Poirier 2 kostenlos im Livestream!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2016, 2019 und 2020 zum bisher letzten Mal gab Conor McGregor seinen Rücktritt von der UFC bekannt. Der ehemalige Champion in zwei Gewichtsklassen konnte es jedoch nie sein lassen und kehrte immer wieder ins Octagon zurück - so auch am 23. Januar des neuen Jahres.

Für sein Comeback hat der Ire sich ein Rematch gegen Dustin Poirier im Leichtgewicht (maximal 72 Kilogramm) herausgepickt. Die aktuelle Nummer zwei der UFC-Rangliste ist gewiss kein Fallobst. Im Jahr 2014 standen sich die beiden Kämpfer bei UFC 178 in Las Vegas schon einmal gegenüber, damals behielt McGregor die Oberhand: K.o. in der ersten Runde.

Datum von UFC 257: Wann findet McGregor vs. Poirier statt?

Schon einige Monate vorher wurde gemunkelt, am 23. November - und damit exakt zwei Monate vor dem finalen Termin - gab die UFC dann bekannt, dass das Comeback von Conor McGregor gegen Dustin Poirier am 24. Januar deutscher Zeit stattfinden wird.

Das Aufeinandertreffen zwischen "The Notorious" und "The Diamond" wird auf der Main Card von UFC 257 gelistet und geht als Main Event der Kampfsportveranstaltung über die Bühne. Die Hauptkämpfe starten um 4 Uhr deutscher Zeit. Es ist damit zu rechnen, dass die beiden Fighter um 6 Uhr deutscher Zeit das Octagon betreten werden.

Kampf Event Termin Uhrzeit McGregor vs. Poirier UFC 257 Sonntag, 24. Januar etwa 6 Uhr deutscher Zeit

© imago images / ITAR-TASS

McGregor vs. Poirier bei UFC 257: An diesem Ort wird der Kampf ausgetragen

Rückkehrer McGregor hat lange auf eine Austragung im AT&T Stadium in Dallas / Texas vor Zuschauern gehofft. Das AT&T Stadium ist Heimspielstätte des American-Football-Teams Dallas Cowboys und fasst bis zu 80.000 Zuschauer. Auch die UFC Apex in Las Vegas wurde gehandelt.

Letztlich entschieden sich die Veranstalter jedoch, den Comeback-Kampf in Abu Dhabi auf Fight Island auszutragen. Dieser Standort zeichnet sich durch eine spektakuläre Location unmittelbar am Strand aus und wurde von der UFC im Laufe der Corona-Pandemie bereits mehrfach genutzt, um Kämpfe unter Ausschluss von Zuschauern durchzuführen.

Austragungsort: UFC Fight Island

UFC Fight Island Ort: Yas Island, Abu Dhabi

Yas Island, Abu Dhabi Land: Vereinigte Arabische Emirate

Wer zeigt / überträgt McGregor vs. Poirier? TV-Übertragung und Livestream von UFC 257

Wie bei allen UFC-Events ist auch diesem Spektakel der Streamingdienst DAZN der richtige Ansprechpartner. Dieser hält umfassende Übertragungsrechte an verschiedenen Kamfsportserien und stahlt sowohl UFC als auch Bellator regelmäßig aus und stellt die einzige Möglichkeit dar, diese im deutschsprachigen Raum mit deutschem Kommentar zu sehen.

Der Livestream zu UFC 257 wird in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar am frühen Morgen um 4 Uhr starten. Mit dem Highlight zwischen McGregor und Poirier ist etwa um 6 Uhr deutscher Zeit zu rechnen. Am Mikrofon wird der Kampf in der deutschsprachigen Version von einem Kommentator im Zusammenspiel mit einem Experten begleitet. Zusätzlich bietet DAZN die Option, das Ganze mit amerikanischem Originalkommentar zu verfolgen.

Aufgrund der Vielseitigkeit von DAZN kann der Kampf im Livestream auch über den großen Bildschirm oder von unterwegs verfolgt werden. Denn der Streamingdienst funktioniert dank der DAZN-App auf nahezu allen internetfähigen Endgeräten. Einzige Voraussetzung ist eine bestehende Internetverbindung. Weiterführende Informationen finden sich in diesem separaten Artikel.

Livestream Übertragungsbeginn Kommentar DAZN Samstag, 24. Januar, 4 Uhr (deutscher Zeit) deutsch / amerikanischer Originalkommentar

© imago images / ZUMA Wire

McGregor vs. Poirier bei UFC 257: Kostenloser Livestream auf DAZN dank Probemonat

Das Beste kommt zum Schluss: Mit DAZN könnt Ihr den Highlight-Kampf völlig kostenlos verfolgen! Seid Ihr Neukunden besucht Ihr einfach die DAZN-Homepage und klickt auf den gelben Button mit der Aufschrift "Gratismonat starten".

Hier geht's direkt zum kostenlosen DAZN-Probemonat.

In der Folge einfach eine wenige persönliche Daten eingeben, Bezahloption und Mitgliedschaft auswählen und schon genießt Ihr das gesamte Programm von DAZN 30 Tage lang kostenlos und könnt Euch zahlreiche Live-Sport-Events (über 8.000 jährlich) wo und wann Ihr wollt im Livestream anschauen.

Neben der MMA gibt es spektakuläre Boxkämpfe genauso auf DAZN zu sehen wie Darts, Snooker, Tennis oder Motorsport. Fußball mit seinen zahlreichen Wettbewerben (u.a. Bundesliga und Champions League) und US-Sport bilden die Aushängeschilder des breit gefächerten Sportartenrepertoires. Die Kosten für das gesamte Paket gestalten sich im Anschluss an den Probemonat - wird nicht gekündigt, startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo - wie folgt: