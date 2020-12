UFC 256: Figueiredo verteidigt Titel - Oliveira schlägt Ferguson

Deiveson Figueiredo hat bei UFC 256 seinen Titel im Fliegengewicht gegen Brandon Moreno verteidigt. In einem dramatischen Kampf musste der Brasilianer über die volle Distanz gehen und behielt seinen Gürtel dank eines mehrheitlichen Unentschiedens (47:47, 47:46, 47:47).

Dabei erwischte der Champion den besseren Start und setzte den Mexikaner früh unter Druck. Mit fortschreitender Kampfdauer gestaltete sich der Fight ausgeglichener, durch einen Punktabzug in Runde drei - Figueiredo traf den Herausforderer mit einem Front Kick unterhalb der Gürtellinie - brachte sich Figueiredo unnötig in Schwierigkeiten.

In Runde vier nahm der Druck des Mexikaners nochmals zu, der den Titelverteidiger auf die Matte brachte. Der finale Durchgang verkam dann zu einem Abnutzungskampf zweier erschöpfter Kämpfer. Einen letzten Takedown erzielte Figuereido, der seinen Titel durch das Unentschieden verteidigte.

Zuvor hatte sich ein überragender Charles Oliveira gegen Ex-Interims-Champion Tony Ferguson durchgesetzt. Bereits am Ende der ersten Runde stand der Kampf vor dem Abbruch, als sich Ferguson nicht mehr aus einer Armbar befreien konnte. Gleiches galt für einen Triangle Choke in der Schlussrunde. Am klaren Punktsieg änderte dies nichts. Im Anschluss forderte der Brasilianer einen Titelkampf.

"Wer hat Ferguson so dominiert wie ich?", fragte Oliveira. "Ich war der einzige Kerl, der diesen Kampf in letzter Minute akzeptiert hatte. 2021 lege ich erst richtig los." Bei UFC 257 treffen Conor McGregor und Dustin Poirier aufeinander. "Wenn die beiden im Januar kämpfen, werde ich mir das anschauen. Ich werde darauf warten, wer gegen mich kämpft."

