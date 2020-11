UFC Fight Night in Las Vegas: Dana White rät Anderson Silva nach Niederlage gegen Uriah Hall zum Karriereende

Anderson Silva kassierte nun seine bereits dritte Niederlage in Folge in der UFC, dennoch denkt der 45-Jährige nach der Pleite gegen Uriah Hall noch nicht ans Aufhören. Boss Dana White scheint dagegen wenig Interesse zu haben, Silva noch einmal zu buchen.

Silva verlor gegen Hall nach einer Minute und 24 Sekunden in der vierten Runde bei der UFC Fight Night in Las Vegas durch technischen K.o. Nach dem Kampf absolvierte der Brasilianer sein Interview im Sitzen, was Boss Dana White überhaupt nicht schmeckte.

"Schaut euch Anderson an", sagte White nach dem Kampf. "Er konnte für das Interview nicht einmal stehen. Ich habe einen großen Fehler gemacht, indem ich ihm diesen Kampf gegeben habe."

White gab an, dass er Silva nur aufgrund seiner Verdienste noch einmal in das Octagon gelassen habe, obwohl er dem 45-Jährigen dies nicht mehr zugetraut habe. "Ich wusste, dass ich recht habe und das hat sich bestätigt. Anderson Silva sollte nie wieder kämpfen."

UFC: Hall verneigt sich vor Anderson Silva

Gegner Hall zollte seinem Gegner Respekt nach dem Kampf. "Ich liebe dich, du bist immer noch einer der Größten", adelte der 36-Jährige den Brasilianer. Silva hatte in den ersten drei Runden durchaus mitgehalten, in Runde vier traf Hall den Veteranen aber entscheidend im Gesicht, wodurch Silva zu Boden ging.

Silva selbst wollte nicht so weit gehen, sagte aber, dass es sein letzter Auftritt gewesen sein könnte. Dennoch schloss der Brasilianer weitere Kämpfe nicht aus. Silva steht bei einer Bilanz von 34-11 und wurde 2006 Mittelgewichtschampion in der UFC. Diesen Titel verteidigte er zehnmal, bevor er 2013 gegen Chris Weidman unterlag.