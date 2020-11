UFC, Conor McGregor vs. Dustin Poirier: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream

Conor McGregor hat noch nicht genug! Der ehemalige UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen hat einem Kampf gegen Dustin Poirier zugestimmt. Wann, wie und wo der Kampf stattfindet und wo das Event im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: Datum, Uhrzeit und Ort

Conor McGregor und Dustin Poirier treffen am 23. Januar bei UFC 257 in einem UFC-Leichtgewicht-Fight aufeinander. Das hat die UFC genau zwei Monate vorher, am 23. November verkündet. Dass an dem Kampf gearbeitet wurde, ist schon seit mehreren Monaten bekannt.

Noch nicht bekannt dagegen ist, wo und zu welcher Uhrzeit der Kampf stattfinden wird. UFC-Boss Dana White hatte bereits angedeutet, dass die UFC für das absolute Highlight McGregor vs. Poirier zurück auf die Fight Island in Abu Dhabi zurückkehren könnte.

UFC 257: Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und Livestream

Das Event zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier wird wie die meisten UFC-Events in jüngerer Vergangenheit auf DAZN zu sehen sein. Dort lief unter anderem auch Khabib vs. Gaethje im Oktober.

Mit Sicherheit wird die UFC auch eine eigenen Übertragung des Kampfes im UFC Fight Pass anbieten.

UFC: Conor McGregors Kämpfe seit McGregor vs. Poirier I

Conor "The Notorious" McGregor und "Thie Diamond" Dustin Poirier trafen bereits am 27. September 2014 bei UFC 178 - Johnson vs. Cariaso aufeinander. McGregor konnte das Duell in der ersten Runde für sich mit einem TKO (Schläge) entscheiden. Der Ire schlug Poirier mit einem Treffer gegen den Hinterkopf zu Boden, der laut MMA-Regeln eigentlich verboten ist, von Schiedsrichter Herb Dean jedoch nicht als solcher gewertet wurde.