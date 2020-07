Heute Nacht treffen Deiveson Figueiredo und Joseph Benavidez zu ihrem Rückkampf in der UFC aufeinander. Wo Ihr den Fight live im TV und im Livestreeam sehen könnt, könnt Ihr hier in Erfahrung bringen.

UFC: Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez heute live - Zeit, Datum, Ort

Nachdem Figueiredo Benavidez bereits im Februar geschlagen, aber gegen Gewichtsrichtlinien verstoßen hatte, steigt der Rückkampf der beiden Fighter nun in der Nacht auf Sonntag, den 19.7.2020. Wann genau der Kampf beginnen wird, ist wie immer nicht ganz klar, derzeit wird aber von einem Start gegen 2.00 Uhr ausgegangen.

Das Event ist das dritte von vier Fight Nights auf der so genannten Fight Island vor Abu Dhabi. Auch dieser Kampf findet also in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Hintergrund ist die Coronakrise, die Kämpfe finden somit auch vor leeren Rängen ohne Publikum statt.

UFC: Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez heute live im TV und Livestream

Der Kampf zwischen dem Brasilianer und dem US-Amerikaner wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt alle Fights aus der Nacht und natürlich auch den Main Fight in voller Länge, ihr verpasst also nichts.

Als Kommentator wird bei DAZN Mark Bergmann im Einsatz sein.

UFC: Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez - die Statistiken

Figueiredo weist vor dem Kampf bessere Statistiken auf als sein älterer Herausforderer. Bislang musste sich der 32-Jährige in seiner Karriere erst einmal geschlagen geben.

Hier seht Ihr die Kampfbilanz auf einen Blick:

Fighter Kämpfe Siege Niederlagen Deiveson Figueiredo 19 18 1 Joseph Benavidez 34 28 6

© imago images/ZUMAPress

UFC: Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez - alle Kämpfe der Main Card

Vor dem Rematch von Figueiredo und Benavidez finden wir weitere Kämpfe statt. Hier seht Ihr sie im Überblick.