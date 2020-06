UFC 250: Nunes - Spencer heute live im TV und Livestream

Heute Nacht findet das nächste hochklassige MMA-Event UFC 250 statt. Im Hauptkampf treffen Champion Amanda Nunes und Felicia Spencer um den Titel im Federgewicht an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Maincard live im TV und Livestream sehen könnt.

UFC 250: Nunes gegen Spencer

UFC 250 - Nunes gegen Spencer: Uhrzeit, Arena, Ort

UFC 250: Nunes gegen Spencer geht vom heutigen Samstag auf Sonntag in der Früh über die Bühne. "The Lioness" Amanda Nunes verteidigt dabei ihren Federgewichtsgürtel zum ersten Mal. Ihre Gegnerin im Hauptkampf ist die Kanadierin Felicia Spencer. Die Maincard startet am Sonntag ab 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Ursprünglich war als Austragungsort Ginasio do Ibirapuera in Sao Paulo geplant, wegen der Corona-Pandemie musste das Event jedoch nach Las Vegas, Nevada verlegt werden. Nun kämpfen Nunes und Co. im UFC Apex.

UFC 250 - Nunes gegen Spencer: Heute live im TV und Livestream

Wer heute die UFC-Kämpfe mitverfolgen möchte, ist beim Streamingdienst DAZN genau richtig. Dieser hat nämlich in Deutschland die Übertragungsrechte dafür. Das "Netflix des Sports" bietet das Event sowohl mit deutschen als auch mit den amerikanischen Original-Kommentatoren an.

DAZN hat neben hochklassigen UFC-Kämpfen auch andere Sportarten und Events im Angebot. Darunter auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die PDC Darts Home Tour oder auch Wrestling-Events der WWE.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Abonnement im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

UFC 250 - Nunes gegen Spencer: Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Federgewicht der Frauen Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer Hauptkampf / Titelkampf Bantamgewicht Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt Co-Hauptkampf Bantamgewicht Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen Weltergewicht Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin Bantamgewicht Eddie Wineland vs. Sean O'Malley Preliminary Card Federgewicht Alex Caceres vs. Chase Hooper Mittelgewicht Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert Bantamgewicht Cody Stamann vs. Brian Kelleher Mittelgewicht Charles Byrd vs. Maki Pitolo Early Preliminary Card Fliegengewicht Alex Perez vs. Jussier Formiga Halbschwergewicht Alonzo Menifield vs. Devin Clark

UFC 250 - Nunes gegen Spencer: Die Kämpferinnen im Vergleich

Amanda Nunes ist mit mehreren Titelkämpfen in der Bantamgewichtsklasse und der Federgewichtsklasse die klar erfahrenere Kämpferin. Sowohl bei der Größe als auch bei der Reichweite genießt die Brasilianerin Vorteile gegenüber Spencer.