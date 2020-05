UFC Fight Night - Woodley vs. Burns: Fightcard

Das nächste Event der UFC steht vor der Tür. In der Fight Night kommt es zum Duell zwischen Tyron Woodley und Gilbert Burns. Wie sonst die Fightcard aussieht und wo Ihr die Kämpfe im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

UFC Fight Night: Tyron Woodley vs. Gilbert Burns - Uhrzeit, Ort

Die Fight Night in der UFC findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Der Hauptkampf wird gegen 5 Uhr erwartet.

Austragungsort hierfür ist das Trainingscenter der UFC in Las Vegas. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Event nicht wie geplant in Arizona stattfinden. Daher musste die Veranstaltung auch um eine Woche verschoben werden.

UFC Fight Night: Tyron Woodley gegen Gilbert Burns im TV und Livestream

Wie bei allen UFC-Events ist der Streamingdienst DAZN eure Adresse für die Liveübertragung. Die komplette Maincard könnt Ihr bei DAZN live und in Farbe sehen. Übertragungsstart hierfür ist am Sonntagmorgen um 3 Uhr. Kommentator des Events ist Andreas Kraniotakes, Ihr könnt aber auch den Originalkommentar einstellen.

Tyron Woodley: Die Hoffnung auf die Rückkehr auf den Weltergewichtsthron lebt

Bei seinem ersten Kampf nach der Niederlage gegen Kamarun Usman will Woodley der Welt beweisen, was noch in ihm steckt. Nach drei Jahren auf dem Weltergewichtsthron und vier Titelverteidigungen muss Woodley nun gegen Gilbert Burns ran. Nur bei einem Sieg hätte er eine Chance auf einen weiteren Titelkampf gegen Usman. Beim Nigerianer wird erwartet, dass er im Juli gegen Jorge Masvidal antreten wird.

So oder so müsste Woodley bis in den Herbst abwarten, wie seine Möglichkeiten hinsichtlich eines Titelkampfs liegen. Mit seinen 38 Jahren könnte bei einer Niederlage aber auch ein Karriereende nicht ausgeschlossen sein.

Gilbert Burns: Letzte Chance auf Erfolg?

Mit 33 Jahren darf Gilbert Burns das letzte Mal auf einen Titelkampf hoffen. Der Brasilianer liegt gerade auf Platz sechs der Division. Durch fünf Siege in Folge hat Burns nun die wohl möglich letzte Chance, sich im Werben um einen Titelkampf in Szene zu setzen.

Seine jüngsten Opfer hießen Alexey Kunchenko, Gunnar Nelson und Damian Maia. So steht bei ihm eine Bilanz von 18-3 zu Buche.

UFC Fight Night: Die Fightcard im Überblick

Neben dem Hauptkampf im Weltergewicht finden noch vier weitere Kämpfe während der Fight Night statt.

In der Main-Card tritt außerdem Blagoy Ivanov gegen Augusto Sakai an. Der Sieger kann sich in der Schwergewichtsklasse besser positionieren, für einen Titelkampf müssen aber noch einige Siege her.

Interessant wird zudem der Kampf von Antonia Shevchenko im Fliegengewicht sein. Ihre Schwester Valentina kämpfte 2017 gegen Amanda Nunes um den Titel im Bantamgewicht, welche sie durch eine umstrittene Punkteentscheidung verlor. Mittlerweile ist sie amtierender Champion in der Fliegengewichtsklassen. Nun soll also Antonia in ihre Fußstapfen treten. Momentan kann sie eine Bilanz von 8-1 vorweisen und belegt Platz zwölf in der Fliegendivision. Ihr Konkurrentin wird Katlyn Chookagian sein, die zweite in der Division ist und bei einem Sieg Chancen auf einen Kampf gegen Valentina Shevchenko hätte.

Main-Card:

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Weltergewicht Tyron Woodley Gilbert Burns Schwergewicht Blagoy Ivanov Augusto Sakai Weltergewicht Kevin Holland Daniel Rodriguez Leichtgewicht Roosevelt Roberts Brok Weaver Strohhalmgewicht Mackenzie Dern Hannah Cifers

Pre-Card: