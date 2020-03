UFC: Wann findet der nächste Kampf von Khabib Nurmagomedov statt?

Der russische UFC-Leichtgewichts-Weltmeister Khabib Nurmagomedov hat in seiner Karriere bisher alle seiner 28 Kämpfe gewonnen, zuletzt kämpfte er am 7. September 2019 gegen Dustin Poirier. Wie lange müssen die Fans von Khabib "The Eagle" Nurmagomedov noch auf seinen nächsten Kampf warten? Alle Infos dazu findet Ihr hier.

UFC: Khabib Nurmagomedovs nächster Kampf

Khabib Nurmagomedov wird am 18. April 2020, um etwa 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wieder in den Ring steigen. Sein Gegner bei UFC 249 heißt Tony Ferguson, ist US-Amerikaner und hat eine Karrierebilanz von 28 Siegen und drei Niederlagen. Der Kampf der beiden Leichtgewichte soll im Barclays Center in Brooklyn, New York stattfinden. Die Heimspielstätte der Brooklyn Nets aus der NBA war bereits der Austragungsort von UFC 208 und UFC 223. 16.000 Zuschauer waren ursprünglich für das Event eingeplant, der Kampf wird jedoch aufgrund der Coronakrise nicht in Anwesenheit von Publikum stattfinden.

UFC: Khabib gegen Ferguson live im TV und Livestream

Der lang erwartete Kampf wird nicht im Free-TV empfangbar sein.

UFC 249 läuft live und exklusiv in voller Länge bei DAZN. Die Übertragung wird ab etwa 4 Uhr deutscher Zeit beginnen und zeigt alle Vorkämpfe sowie die Vorberichterstattung. Mit dem Hauptkampf sollte man nicht vor 5 Uhr rechnen.

DAZN hat in der Vergangenheit bereits spektakuläre Kämpfe wie Fury gegen Wilder oder Ruiz gegen Joshua gezeigt. Sportfans finden dort aber auch alle Spiele der Ligue 1, Serie A, Primera Division, Europa League und ausgewählte Spiele der Champions League. Außerdem zeigt der Streamingdienst Basketball, Tennis, Darts, Snooker, American Football, Wintersport, Radsport, Baseball, Eishockey, Boxen und noch vieles mehr.

UFC, Khabib gegen Ferguson: Aller guten Dinge sind fünf?

Falls der Kampf zwischen Nurmagomedov und Ferguson stattfinden kann, wird UFC 249 zum Kampf des Jahres, daran gibt es kaum Zweifel. Dass er bereits viermal abgesagt wurde und momentan fast alle Sportveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, lässt das Stattfinden des Kampfes jedoch eher unwahrscheinlich erscheinen.

Vor über vier Jahren, am 11. Dezember 2015, sollte Khabib vs. Ferguson ursprünglich stattfinden, doch Nurmagomedov musste den Kampf zwei Monate vorher aufgrund einer Rippenverletzung absagen. Knapp vier Monate später ließ Ferguson den Kampf nur elf Tage vorher platzen, da er mit Lungenproblemen zu kämpfen hatte.

Beim dritten Mal scheiterte es erst beim offiziellen Wiegen, bei dem Khabib zusammenbrach und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 31-Jährige schien das maximal erlaubte Gewicht nicht auf gesunde Weise erreicht zu haben. Danach war wieder Ferguson an der Reihe, der den Kampf am 7. April 2018 aufgrund einer Knieverletzung abblasen musste.

UFC-Präsident Dana White schien damals mit dem Kampf abgeschlossen zu haben. "Nein, verdammt", sagte White auf Anfrage von ESPN: "Ich werde diesen Kampf nie wieder planen. Nie wieder." Knapp zwei Jahre später ist White umso entschlossener, den Kampf auszurichten, trotz der sehr ungünstigen Voraussetzungen, wie er in einem (vermutlich) nicht ganz ernstgemeinten Tweet mitteilte.

UFC 249: Alle Kämpfe im Überblick

Für die Vorkämpfe bei UFC 249 ist auch ein Duell der Frauen Jessica Andrade und Rose Namajunas eingeplant.