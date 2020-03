Trotz der globalen Corona-Pandemie will die UFC ihre kommende Gala UFC 249 über die Bühne bringen. SPOX verrät Euch, wann der nächste UFC-Kampf stattfindet.

UFC: Wann findet der nächste Kampf statt?

Am 18. April treten bei UFC 249 Khabib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson an. Im Leichtgewicht trifft der ungeschlagegene Russe und Champion der Gewichtsklasse Nurmagomedov trifft auf den Amerikaner Ferguson. Man darf mit einer Startzeit gegen 4 Uhr morgens deutscher Zeit rechnen.

Das UFC-Event soll im Barclays Center in Brooklyn, New York stattfinden. Die Veranstaltung ist die dritte UFC-Veranstaltung nach UFC 208 und UFC 223, die in dieser Halle ausgetragen wird. 16.000 Zuschauer werden dem Duell zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson beiwohnen.

UFC: Khabib vs. Ferguson live im TV und Livestream

UFC 249 könnt Ihr am 18. April live und exklusiv beim Sportstreaming-Dienst DAZNverfolgen. Die Hauptkämpfe des Events starten gegen 4 Uhr nachts deutscher Zeit, mit dem Main Event ist nicht vor 5 Uhr morgens zu rechnen.

Neben der UFC gibt es auf DAZN zahlreiche weitere sportliche Highlights zu sehen. Der Streamingdienst hat neben ausgewählten Box- und Tennis-Events auch alle vier großen US-Sport-Ligen (NHL, NFL, NBA und MLB) im Angebot.

Aber auch Fußball-Fans kommen auf DAZN auf Ihre Kosten. Neben den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga, sowie den Highlights aller Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff, können auch zahlreiche Spiele Serie A, LaLiga, Ligue 1, Europa League und Champions League live verfolgt werden.

UFC 249: Ferguson fordert ungeschlagenen Champion heraus

Auf diesen Kampf warten die Fans schon seit Jahren. Was oft ein lockerer Spruch ist, trifft auf diesen speziellen Fight aber wirklich zu. Khabib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson ist nicht nur der UFC-Fight des Jahres, es ist der Kampf, der schon vier Mal angesetzt wurde, aber noch nie stattgefunden hat.

Beim fünften Versuch soll es nun klappen, nachdem am 11. Dezember 2015 beim ersten Versuch Nurmagomedov zwei Monate vor Kampfbeginn aufgrund einer Rippenverletzung den Fight platzen ließ. Am 16. April 2016 war es dann Ferguson, der elf Tage vor dem mit Spannung erwarteten Kampf aufgrund von Lungenproblemen absagte.

Beim dritten Mal, am 4. März 2017, war es dann erneut Khabib, der für das Nichtzustandekommen verantwortlich war. Der Champion aus Dagestan brach vor dem offiziellen Wiegen zusammen und wurde statt ins Octagon in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte den Weight Cut nicht besonders gut überstanden. Am 7. April 2018 endet dann der vierte Versuch der beiden wieder mit einer Absage. Ferguson hatte sich beim Training eine Knieverletzung zugezogen.

UFC-Boss Dana White war danach bedient, wollte nichts mehr von einem Kampf zwischen Nurmagomedov und Ferguson wissen. "Nein, verdammt", sagte White auf Anfrage des US-TV-Senders ESPN damals sichtlich genervt. "Ich werde diesen Kampf nie wieder planen. Nie wieder." Nun soll es also doch beim fünften Anlauf klappen.

UFC 249: Alle Kämpfe des Events

Hauptkampf Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Leichtgewicht Khabib Nurmagomedov Tony Ferguson Vorkämpfe Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Strohgewicht Frauen Jessica Andrade Rose Namajunas Halbschwergewicht Magomed Ankalaev Ion Cutelaba Leichtgewicht Islam Makhachev Alexander Hernandez Federgewicht Jeremy Stephens Calvin Kattar

Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson: Direkter Vergleich

Laut den Wettquoten geht der ungeschlagene Champion Khabib Nurmagomedov als Favorit in den Kampf.