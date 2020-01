UFC 246: Um wie viel Uhr beginnt der Kampf zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone?

Nach über einem Jahr Abwesenheit kehrt Conor McGregor ins Octagon zurück. Sein Gegner ist der US-Amerikaner Donald "Cowboy" Cerrone. Wann der Kampf beginnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

UFC - Conor McGregor vs. "Cowboy" Cerrone: Um wie viel Uhr findet der Kampf statt?

Das Comeback von Conor McGregor findet im Rahmen von UFC 246 statt. Das Event wird in der T-Mobile Arena in Las Vegas ausgetragen. Somit ist das Event in Europa in den frühen Morgenstunden zu sehen.

Die Hauptkämpfe von UFC 246 beginnen am Sonntag, den 19. Januar um 4 Uhr, der Main Event Conor McGregor gegen Donald "Cowboy" Cerrone ist für 5.30 Uhr angesetzt.

McGregor gegen Cerrone: UFC 246 im Livestream

Das komplette Event UFC 246 inklusive des Kampfes zwischen Conor McGregor und Donald "Cowboy" Cerrone könnt Ihr auf DAZN sehen. Die komplette Hauptcard wird ab 4 Uhr in zwei Tonspuren übertragen. Ihr könnt Euch zwischen dem deutschen Kommentar von Mark Bergmann und Experte Karsten Hell, sowie dem englischen Originalkommentar entscheiden.

Zusätzlich wird der Main Event zwischen McGregor vs. Cowboy ab 5.30 Uhr auch von Sebastian Hackl und Experte Andreas Kraniotakes kommentiert. Solltet Ihr nicht so früh aufstehen wollen, könnt Ihr Euch das Event im Nachhinein auch im Re-Live ansehen.

Auf DAZN könnt Ihr euch im Vorfeld auch die Pressekonferenz zum Kampf im Re-Live, sowie am heutigen Freitag um Mitternacht das Weigh-In zum Fight ansehen.

McGregor vs. "Cowboy" Cerrone: Head-to-Head

Trotz des Größenvorteils von Cerrone kann McGregor im Head-to-Head mit einer größeren Reichweite punkten.

Conor McGregor Donald Cerrone 31 Alter 36 1,75 m Größe 1,83 m 77 kg Gewicht 77 kg 188 cm Reichweite 185 cm 21-4 Bilanz (W-L) 36-13 (1 No Contest)

UFC 246: Alle Kämpfe des Events

Neben dem Main Event zwischen McGregor und "Cowboy" Cerrone finden bei UFC 246 vier weitere Hauptkämpfe statt.