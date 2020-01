UFC: Conor McGregor gegen Donald "Cowboy" Cerrone heute im legalen Livestream sehen

Bei UFC 246 kommt es heute Abend zu einem großen Highlight: Conor McGregor tritt gegen Donald Cerrone an und kämpft damit zum ersten Mal seit 16 Monaten. Erfahrt hier, wie Ihr den Kampf ganz legal im Livestream schauen könnt.

Schaue den Kampf zwischen "The Notorious" und dem "Cowboy" legal und kostenlos dank des Probemonats von DAZN. Sichere ihn Dir hier!

Conor McGregor gegen "Cowboy" Cerrone: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

Der Kampf startet in der heutigen Nacht von Samstag, 18. Januar, auf Sonntag, 19. Januar, um 5.30 Uhr. Die Hauptkämpfe des Events beginnen allerdings bereits um 4 Uhr. Der Fight zwischen McGregor und Cerrone ist nämlich Teil der UFC 246, welche in der T-Mobile Arena in Las Vegas stattfindet.

Conor McGregor gegen Donald "Cowboy" Cerrone heute im legalen Livestream sehen

Um den Kampf legal im Livestream zu schauen, müsst Ihr euch beim Sreamingdienst DAZN anmelden. Dieser überträgt das Event mit allen fünf Hauptkämpfen ab 4 Uhr.

DAZN bietet dabei die Möglichkeit zwischen dem Kommentar von Mark Bergmann mit Experte Karsten Hell und dem englischen Original zu wählen. Für den Fight zwischen McGregor und dem Cowboy gibt es zudem die Möglichkeit Sebastian Hackl und Experte Andreas Kraniotakes zuzuhören.

Die Kosten für DAZN betragen monatlich 11,99 Euro oder im günstigeren Jahresabonnement 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr den Dienst hier aber einen Monat lang kostenlos und unverbindlich testen.

McGregor gegen Cowboy im legalen Livestream: Was ist DAZN?

DAZN überträgt eine Vielzahl von Sportarten und Events per Livestream im Internet. Neben den Kämpfen von UFC 246 könnt Ihr Euch auch die Pressekonferenz, das Weight-In und mehrere Interview im Re-live anschauen.

Neben den UFC-Events zeigt DAZN auch die MMA-Kämpfe von Bellator, etwa Bellator 238 am kommenden Wochenende. Dazu kommen noch zahlreiche hochkarätige Boxkämpfe.

Auch andere Sportarten könnt Ihr hier sehen, wie eine große Auswahl an europäischem Topfußball, inklusive Champions League, Europa League, Bundesliga und Primera Division. Dazu kommen Top-Events aus Sportarten wie Darts, Tennis oder Hockey sowie die großen US-Sportligen NFL, NBA, NHL und MLB.

Conor McGregor: Besser vorbereit

Gegen Khabib Nurmagomedow erlebte McGregor bei seinem letzten Kampf ein Desaster. Das lag auch an mangelnder Disziplin und erhöhtem Alkoholkonsum, wie er nun erklärte: "Das letzte Mal habe ich die komplette Woche vor dem Kampf getrunken."

Er habe sich allerdings nun gebessert und sei besser vorbereitet: "Ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach dieses Gift in mir oder was auch immer. Ich bin nicht perfekt. Aber mit einem vollen Bauch und genug Schlaf bin ich nahe dran."

Donald "Cowboy" Cerrone: Freude auf das Weltergewicht

Obwohl beide Kämpfer eigentlich im Leichtgewicht antreten, ist der Kampf zwischen den beiden im schwereren Weltergewicht angesetzt. Den Cowboy freut es: "Das hat einfach den Druck genommen. Diese ganze Gewichtmacherei ... Das größte Problem auf dem Weg zum Kampf ist das Gewicht. Jetzt können wir einfach da reingehen und Spaß haben."

Für ihn sei es ein Vorteil, schließlich hat er schon mehrere Kämpfe in der Gewichtsklasse absolviert und die dementsprechende Erfahrung: "Mein Problem, als ich bei 77 Kilogramm gekämpft habe, ist, dass dort richtig massige Jungs unterwegs sind. Große, massige Typen. Ich laufe mit 80 Kilogramm rum und kann dabei essen, was ich will. Ich glaube, Conor wollte einfach die Feiertage mit seiner Familie genießen und auch essen und trinken, dann einfach kämpfen und Spaß haben. Warum also nicht?"

McGregor vs. "Cowboy" Cerrone: Head-to-Head