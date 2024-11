"Ich möchte doch einfach ohne Schmerzen leben": Erschütterndes Geständnis von Tennis-Star

"Ich möchte doch einfach nur mein Leben ohne Schmerzen führen", sagte der US-Open-Sieger von 2009 in einem emotionalen Video in den Sozialen Netzwerken: "Es ist sehr schwierig, 24 Stunden am Tag eine Fassade zu wahren."

Am Sonntag tritt der heute 36 Jahre alte Argentinier in Buenos Aires gegen den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic an, um sich ein weiteres Mal von den Tennisfans in seinem Heimatland zu verabschieden. Er hoffe darauf, "wenigstens zwei oder drei Stunden ein bisschen Ruhe in meinem Bein" zu haben - "um mein letztes Mal auf einem Tennisplatz zu genießen", sagte del Potro.

Sein letztes Profimatch hatte del Potro im Februar 2022 bestritten, doch körperlich war es schon lange zuvor bergab gegangen. "Seit ich 31 bin, kann ich nicht mehr richtig rennen. Ich kann keine Treppen mehr steigen, gegen keinen Ball mehr treten. Jeden Tag nach dem Aufstehen muss ich sechs bis acht Tabletten nehmen" - zur Behandlung der Schmerzen und der Entzündungen, aber auch gegen Angstzustände, wie del Potro erklärte.