"Hätte ich mir nicht erträumen können": Fußball-Legende feiert mit 45 Jahren Profidebüt im Tennis

Der 45-Jährige unterlag bei seinem Debüt auf ATP-Challenger-Level in Montevideo im Doppel an der Seite von Federico Coria aus Argentinien klar mit 1:6, 2:6 gegen Boris Arias und Federico Zeballos aus Bolivien. Forlan war mit einer Wildcard an den Start gegangen.

"Das hätte ich mir nicht einmal vorstellen, geschweige denn erträumen können. Es ist wunderbar, gegen Profis gespielt zu haben - dafür braucht man Mut", sagte Forlan: "Ich nehme ein paar Volleys, einen guten Schmetterball und ein paar Vorhände aus den Ballwechseln mit."

Seit dem Ende seiner großen Fußballkarriere greift der ehemalige Rekordnationalspieler der Celeste immer wieder bei kleineren Amateurturnieren und auf der Seniorentour zum Schläger - bereits als Jugendlicher galt er als hochveranlagter Tennisspieler. Ob er nochmal auf dem Level unterhalb der ATP-Tour antreten wird, ließ er offen.