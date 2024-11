ATP Finals: Jannik Sinner startet mit lockerem Auftaktsieg gegen Alex De Minaur

Sinner sichert sich ersten Satz in nur 36 Minuten

Sinner kassierte ein frühes Break zum 1:2, drehte in der Folge aber auf und wusste auch das euphorische Publikum immer wieder mit Highlight-Schlägen zu begeistern. Nach 36 Minuten sicherte er sich Satz eins. Auch im zweiten Durchgang konnte der an Position sieben gesetzte Australier nur anfangs dagegenhalten. Mitte des zweiten Satzes war die Partie wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne für einige Minuten unterbrochen, Sinner kam mit einer Wasserflasche zur Hilfe - und holte sich unmittelbar nach Wiederbeginn das Break. Der Italiener ließ sich dann nicht mehr aufhalten und verwandelte seinen ersten Matchball per Ass zum Sieg.

Sinner trifft am Dienstag nun auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, der am Nachmittag den Russen Daniil Medwedew mit 6:4, 6:3 besiegt hatte. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev, Turniersieger von 2018 und 2021, steigt am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen Andrej Rublew (Russland) in den Wettbewerb ein.