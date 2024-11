Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ATP Finals im TV und Livestream?

Sky zeigt heute das Duell zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev exklusiv im TV und Livestream. Sky überträgt das Match auf den Kanälen Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event.

Der Pay-TV-Sender bietet zudem eine Livestream-Übertragung des Spektakels an. Die Begegnung zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev seht Ihr demnach auch live und in voller Länge auf WOW und in der Sky-Go-App.