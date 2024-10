"36 Jahre Training, jeden Tag": Tennis-Legende kündigt Karriereende an

"Es ist wunderschön, und man hat als Franzose Glück, dass man an solch einem unglaublichen Ort aufhören kann", sagte Gasquet der Sportzeitung L'Equipe.

Die größten Erfolge des 38-Jährigen mit der eleganten, einhändigen Rückhand liegen schon eine Zeit zurück. 2007, als er bis auf Platz sieben der Weltrangliste kletterte, erreichte er erstmals in Wimbledon ein Major-Halbfinale, 2015 gelang dies Gasquet erneut.

Zwischendurch kam er auch 2013 in New York in die Runde der letzten Vier. Gasquet gewann in seiner Karriere bislang 16 Turniere.