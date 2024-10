Nur Jannik Sinner ist besser! Alexander Zverev mit Rekordsieg in Wien weiter

Alexander Zverev bei eigenem Aufschlag fast makellos

Zverev dominierte den ersten Satz von Beginn an, gab bei eigenem Aufschlag nur einen Punkt ab und machte nach zwei Breaks zum 4:2 und 6:2 nach 25 Minuten alles klar. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Zverev servierte auf hohem Niveau, allerdings wirkte Giron in seinen Aufschlagspielen nun sicherer. Nach 1:14 Stunden jedoch war das Duell nach dem ersten Matchball beendet.

Im Viertelfinale am Freitag trifft Deutschlands bester Tennisspieler auf den Franzosen Gael Monfils oder den an Nummer sechs gesetzten Italiener Lorenzo Musetti, die sich am Donnerstag gegenüberstehen.

Mit seinen 61 Siegen ist Zverev im Jahr 2024 die Nummer zwei auf der Tour. Nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) steht mit mittlerweile 65 Siegen in dieser Saison noch besser da.