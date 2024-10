"Entweder beende ich jetzt meine Saison ...": Alexander Zverev vor Masters in Shanghai "müder als sonst", aber kämpferisch

Zverev verliert Platz 2 der Weltrangliste an Alcaraz

2019 stand Zverev in Shanghai im Finale, gewinnen konnte er das Turnier noch nicht - und auch diesmal ist ein Triumph nicht zu erwarten. Insgesamt läuft für ihn das Jahr ja nicht wie erhofft: Der ersehnte Grand-Slam-Sieg blieb aus, auch die Olympischen Spiele endeten enttäuschend. Hinzu kamen zuletzt die körperlichen Probleme. Den Status der Nummer "2" der Welt wird Zverev am kommenden Montag an Alcaraz verlieren, das steht jetzt schon fest.

Doch herschenken wird Zverev die Saison deshalb natürlich nicht, zu groß ist sein Ehrgeiz. Nach Shanghai folgen das Turnier in Wien und ein weiteres Masters in Paris, bevor der Blick gen ATP Finals ab 10. November in Turin geht. Noch ist fraglich, ob der 27-Jährige daran anschließend auch in der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga antritt oder ob es dann schon für ihn in den Urlaub geht.

Vom 19. bis zum 24. November wird in Spanien gespielt, zu dieser Zeit schnorchelt Zverev üblicherweise auf den Malediven. Im vorläufigen DTB-Kader steht Zverev nicht, doch ein Platz ist für ihn reserviert. Allerdings kollidiert die Finalrunde mit seinem verdienten Urlaub, den er so dringend braucht, um 2025 mit neuer Kraft den nächsten Anlauf in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York zu nehmen.