Tropensturm legt Masters-Turnier lahm: Auch Alexander Zverev betroffen

Wann das Turnier fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt, laut Wetterberichten soll das Schlimmste bis Samstagmorgen überstanden sein.

Auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner muss damit noch auf seinen zweiten Einsatz seit seiner Viertelfinalniederlage in Wimbledon vor einem Monat warten. Der Italiener, der die Olympischen Spiele wegen einer Mandelentzündung verpasst hatte, hätte ebenfalls am Freitag in der Runde der letzten 16 gegen den Chilenen Alejandro Tabilo spielen sollen.

Neben dem gesamten Achtelfinale sind auch noch drei Spiele der zweiten Runde offen.