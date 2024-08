Sieg im Nachsitzen! Alexander Zverev erreicht gegen Holger Rune Viertelfinale in Montreal

Zverev hatte sich in Paris in einigen Partien nicht gut gefühlt und nach seinem Viertelfinal-Aus gegen den Italiener Lorenzo Musetti angekündigt, sich vor dem Start der Hartplatzsaison in Nordamerika gründlichen Gesundheitschecks zu unterziehen. Körperliche Probleme waren aber wie schon beim 6:1, 6:1 gegen den Australier Jordan Thompson nicht zu sehen.

Zverev peilt bei den in drei Wochen beginnenden US Open in New York seinen ersten Grand-Slam-Triumph an. In Flushing Meadows war er 2020 nur zwei Punkte vom Titel entfernt gewesen, ehe er in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem aus Österreich verlor.