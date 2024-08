"Mir fehlen die Worte": Carlos Alcaraz scheitert krachend in Runde zwei bei den US Open

Carlos Alcaraz gratulierte Botic van de Zandschulp fair am Netz, applaudierte dem Publikum und verschwand dann völlig geknickt in die Katakomben des Arthur Ashe Stadiums: Nach einer desolaten Vorstellung ist der spanische Superstar völlig überraschend schon in der zweiten Runde der US Open gescheitert und hat damit unfreiwillig für eine der größten Sensationen der Tennis-Geschichte gesorgt.

Gegen den furios aufspielenden Niederländer van de Zandschulp kassierte der Weltranglistendritte in der größten Tennisarena der Welt eine unerwartete 1:6, 5:7, 4:6-Niederlage und musste seinen Traum vom dritten Major-Titel in Folge begraben - zugleich muss er eine der größten Enttäuschungen seiner jungen und von Erfolg geprägten Karriere verkraften.

"Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Er hat großartig gespielt. Ich dachte, ich würde mehr einfache Punkte bekommen", sagte Alcaraz, der sich über seine mentale Verfassung im Match besorgt zeigte: "Heute habe ich gegen einen Gegner und gegen mich selbst gespielt. So viele Emotionen, die ich nicht kontrollieren konnte. So darf das nicht sein, wenn ich Großes erreichen will. Also muss ich es verbessern. Ich muss das lernen."

In diesem Jahr hatte Alcaraz bei den French Open und in Wimbledon triumphiert und sich in absoluter Topverfassung präsentiert. Bei einem Major war er zuletzt vor über drei Jahren in der zweiten Runde ausgeschieden. Vor zwei Jahren hatte Alcaraz in New York seinen ersten Major-Titel gewonnen. Für van de Zandschulp, Nummer 74 der Welt, ist es der größte Sieg seiner Laufbahn.