"Habe Tennis eh nie gemocht": Andy Murray verabschiedet sich

Die britische Tennis-Ikone Andy Murray war nach dem letzten Match seiner großen Laufbahn erfüllt. "Ich bin stolz auf meine Karriere, meine Leistungen und auf das, was ich in den Sport investiert habe", sagte Murray, der am späten Donnerstagabend bei den Olympischen Spielen von Paris im Doppel mit Daniel Evans gescheitert war.

"Natürlich war es emotional, weil es das letzte Mal war, dass ich ein Turniermatch bestritten habe", sagte der 37 Jahre alte Schotte nach der 2:6, 4:6-Niederlage im Viertelfinale gegen Taylor Fritz und Tommy Paul aus den USA. Der verletzungsgeplagte zweimalige Olympiasieger war froh, dass er noch einmal bei den Sommerspielen aufschlagen und sich auf seine Art verabschieden konnte. Auch, wenn wenige Stunden ein typisch ironischer Post von Murray in den Sozialen Netzwerken folgte. "Ich habe Tennis eh nie gemocht", schrieb der dreimalige Grand-Slam-Sieger bei X (früher Twitter).

