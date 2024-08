Alexander Zverev mit Mühe ins Viertelfinale von Cincinnati - Carlos Alcaraz unterliegt Oldie

Das Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist Zverevs letzte Chance vor dem Major in New York (ab 26. August), um seine Form zu finden. In den vergangenen Wochen hatte es einige Rückschläge gegeben, auch gesundheitlich wirkte Zverev dabei anfällig.

Bei den Olympischen Spielen in Paris scheiterte er nach einer teilweise fahrigen Leistung im Viertelfinale und ließ sich anschließend durchchecken. Es folgte das Masters in Montreal, auch dort war in der Runde der besten acht Schluss: Im Spiel gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda hustete Zverev immer wieder und klagte über Atemprobleme.

In Cincinnati fühle er sich nun bereits die gesamte Woche wohler, sagte Zverev schon am Donnerstag: "Ich hoffe, dass die Form jetzt immer besser wird." Gegen Chatschanow war er nach gut 80 Minuten siegreich, das Spiel gegen Carreno Busta war deutlich mehr Arbeit - in erneut zwei Sätzen schaffte er es dennoch relativ kraftsparend ins Viertelfinale.