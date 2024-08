US Open 2024 live im TV und Livestream sehen: Was hat sich bei der Übertragung verändert?

Die US Open sind auch in diesem Jahr live in Deutschland zu sehen. Noch bis 2027 liegen die Übertragungsrechte bei der DOSB New Media GmbH. Bis dahin werden die US Open auf der Plattform Sportdeutschland.TV zu sehen sein - und damit auch in diesem Jahr.

Auf Sportdeutschland.TV seht Ihr alle Partien der US Open im Livestream. Über die App "Sportdeutschland.TV" ist der Streamingdienst auch auf den meisten Smart-TVs und weiteren Endgeräten verfügbar.

Ohne ein langfristiges Abo abschließen zu müssen, könnt Ihr Euch den All-Access-Pass zum Preis von 25 Euro - bis zum 25. August kostet er nur 20 Euro - sichern und dann alle Matches der US Open 2024 live verfolgen.

Neu ist bei der Liveübertragung der US Open in diesem Jahr, dass auch der Pay-TV-Sender Sky Spiele zeigt. Sky erwarb von der DOSB New Media GmbH eine mehrjährige Sublizenz.

Sky überträgt die besten Matches eines jeden Tages auf Sky Sport Tennis und zudem alle Spiele auf dem Centre Court auf Sky Sport1. Diese Liveübertragungen bietet Sky auch täglich im Livestream via SkyGo (für Bestandskunden) und dem kostenpflichtigen Streamingdienst WOW an. Dazu kommen dort noch alle weiteren verfügbaren Matches inklusive der Qualifikation.