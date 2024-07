Wimbledon-Coup! "Gangsterin Julija Putinzewa beendet Siegesserie von Iga Swiatek

"Ich habe keine Worte dafür, was mir gerade gelungen ist", sagte Putinzewa. Die Athletin, die in der ersten Runde Angelique Kerber bezwungen hatte, bezeichnete sich einst in einem WTA-Interview selbst als "Gangsterin" auf dem Platz. Abseits der Courts sei sie aber "ein Engel". Gegen Swiatek kämpfte sie sich in die Partie und stellte die Favoritin vor immer größere Probleme.

Während Swiatek nach 21 Siegen in Serie wieder eine Niederlage akzeptieren muss, fordert Putinzewa nun Jelena Ostapenko aus Lettland heraus. Auch ausgeschieden ist die zweimalige Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien, die der Ukrainerin Elina Switolina 1:6, 6:7 (4:7) unterlag.