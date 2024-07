Rafael Nadal feiert Comeback und Start der Olympia-Vorbereitung mit Sieg im Doppel

Auf eine Teilnahme an dem am vergangenen Sonntag beendeten Rasenklassiker in Wimbledon hatte Nadal verzichtet. Der mallorquinische Routinier nutzte die Spielpause auf seiner heimischen Anlage mit Ruud zur zielgerichteten Vorbereitung auf das bevorstehende Olympia-Turnier in Paris, das wie die French Open auf der Anlage von Roland Garros stattfindet.

An der Seine will Nadal zum vierten Mal bei Olympischen Spielen aufschlagen. Vier Jahre nach seinem Debüt bei Sommerspielen 2004 in Athen gewann der 22-malige Gewinner von Grand-Slam-Turnieren in Peking im Einzelwettbewerb sowie 2016 mit seinem Landsmann Marc Lopez die Goldmedaille.