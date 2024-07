"Werde ich nie vergessen": Angelique Kerber kündigt Karriereende an

Ihre größten Erfolge hatten sie zwischen 2016 und 2018 mit Titeln bei den Australian Open (2016), US Open (2016) und in Wimbledon (2018) gefeiert. Insgesamt 34 Wochen war sie die Nummer eins der Welt. Bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon war sie vor drei Wochen bereits in der ersten Runde ausgeschieden, so war es ihr auch bei den diesjährigen Australian Open und French Open ergangen.

"Mit Angelique Kerber tritt eine der erfolgreichsten und populärsten Tennisspielerinnen ab, die Deutschland je hervorgebracht hat. Mit ihrem besonderen Kampfgeist und der großen Leidenschaft auf dem Platz war sie stets ein strahlendes Vorbild für den Nachwuchs", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim in einem Statement.