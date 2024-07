© getty

Wimbledon 2024, Turnierbaum und Konstellationen: Diese Spieler könnten im Finale aufeinandertreffen

Drei Halbfinalisten stehen bereits fest, einzig im Viertelfinale zwischen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz, der den Deutschen Alexander Zverev im Achtelfinale aus dem Turnier geschmissen hat, steht der Sieger noch nicht fest.

Im ersten Halbfinale werden sich Daniil Medvedev und Titelverteidiger Carlos Alcaraz duellieren, während Novak Djokovic auf den Sieger von Musetti gegen Fritz treffen wird.

So sind aktuell also folgende Konstellationen für das Finale, das am 14. Juli auf dem Centre Court in London über die Bühne geht, möglich:

D. Medvedev vs. N. Djokovic

D. Medvedev vs. L. Musetti

D. Medvedev vs. T. Fritz

C. Alcaraz vs. N. Djokovic

C. Alcaraz vs. L. Musetti

C. Alcaraz vs. T. Fritz

