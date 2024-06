"Es ist eine Schande": Rekord-Nacht bei den French Open! Novak Djokovic siegt um 3.07 Uhr

An Schlaf war überhaupt nicht mehr zu denken bei "all dem Adrenalin", das nachts um drei durch Novak Djokovics Körper schoss. Und daher scherzte der nimmermüde Serbe in Paris: "Wenn es irgendwo eine Party gibt - ich komme."

Als Stargast hätte er in jedem Club der Stadt sicher eine gute Figur gemacht - auch wenn die Füße nach einem nächtlichen Tennis-Marathon schmerzten.

Erst um 3.07 Uhr verwandelte Djokovic seinen Matchball gegen den Italiener Lorenzo Musetti, vermied beim 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0 gerade so das Drittrunden-Aus bei den French Open und stellte ganz nebenbei zwei weitere Rekorde auf. Dafür spielt der 37-Jährige noch immer Tennis, dafür quält er sich fast bis zum Morgengrauen.

Der Sieg war Djokovics 369. bei einem Grand Slam. Damit egalisierte er die Bestmarke von Roger Federer. Später war zudem nie ein Match in Roland Garros beendet worden. Das mag sich irgendwann einmal in den Geschichtsbüchern des Tennis wiederfinden, für Djokovic bedeutet es aber einen signifikanten Nachteil vor seinem Achtelfinale am Montag.