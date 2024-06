French Open: Italienerin Jasmine Paolini zieht ins Halbfinale ein - Mirra Andrejewa wartet als Gegnerin

Im zweiten Halbfinale stehen sich Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen/Nr. 1) und US-Open-Siegerin Coco Gauff (USA/Nr. 3) gegenüber. Beide Matches finden am Donnerstag statt, das Finale der Frauen beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres steigt am Samstag.

Für Paolini ist es bereits das erfolgreichste Major ihrer Karriere. Bislang hatte die aus der Toskana stammende Spielerin nur einmal das Achtelfinale (Melbourne 2024) bei einem der vier wichtigsten Turniere der Saison erreicht. In Paris war sie bei ihren fünf vorherigen Starts spätestens in der zweiten Runde ausgeschieden.

Sinner (22) steht ebenfalls im Halbfinale und steigt am kommenden Montag zur ersten italienischen Nummer eins im Tennis auf. Zuvor spielt der Südtiroler am Freitag gegen den Spanier Carlos Alcaraz um den Einzug in sein zweites Grand-Slam-Finale. Das erste hatte er zu Beginn der Saison bei den Australian Open in Melbourne gewonnen.