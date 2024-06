"Durch viel Scheiße gegangen": Der Reifeprozess von Alexander Zverev

© getty

Alexander Zverev hat seine Emotionen viel besser im Griff

Früher hat Zverev in schlechten Phasen schon einmal einen Schläger zerdeppert oder wüst in Richtung seiner Box geschimpft. Aktuell scheint er seine Emotionen auf dem Platz viel besser im Griff zu haben.

"Es ist etwas, das ich mit mir selbst besprochen habe", sagte er nach dem 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:4)-Erfolg: "Und mir ist klar geworden, dass ich mir selbst und vor allem den Leuten und Kindern, die zuschauen, keinen Gefallen tue."

Er sei froh über die Entwicklung, fügte Zverev an: "Ich habe in dieser Hinsicht viel an mir gearbeitet, denn Tennis ist ein sehr mentales Spiel."

Bei dem man bis zum letzten Schlag an sich glauben muss. Gerade die Spitzenkräfte zeichnen sich dadurch aus, auf dem Weg zum großen Triumph bei Grand Slams allen Widrigkeiten zu trotzen. Der große Meister dieses Fachs ist Novak Djokovic, der nun in Paris seinen Achtelfinaleinzug in der Nacht zum Sonntag um 3.07 Uhr klarmachte.