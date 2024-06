Abgezockt gegen Sinner: Alcaraz stürmt ins Finale von Paris

Im Finale von Paris trifft Alcaraz auf Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev oder den Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen.

Australian-Open-Champion Sinner, der am Montag Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic als Nummer eins der Weltrangliste ablösen wird, muss hingegen weiter auf seinen ersten Finaleinzug in Roland Garros und seinen zweiten Major-Titel warten. Alcaraz steht vor seinem dritten Grand-Slam-Finale, seine bisherigen Major-Endspiele (2022 in New York und 2023 in Wimbledon) konnte der Spanier jeweils gewinnen.