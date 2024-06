French Open, Tennis: Wo läuft Alexander Zverev vs. Casper Ruud im Halbfinale heute live im Free-TV und Livestream?

Gelingt Alexander Zverev in diesem Jahr der ganz große Coup? Sehnlichst wartet der Deutsche auf seinen ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den diesjährigen French Open ist Zverev noch im Rennen um den Titel. Am heutigen Freitag, 7. Juni, geht es für den 27-Jährigen im Halbfinale gegen Casper Ruud aus Norwegen. Das Duell startet auf dem Court Philippe Chatrier nicht vor 17.30 Uhr.

AUSTRALIAN OPEN HEUTE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Nach zwei langen Fünfsatzsiegen gewann Zverev im Viertelfinale gegen Alex de Minaur (Australien) in drei Sätzen. Ruud gab auf seinem Weg ins Halbfinale fünf Sätze ab, er profitierte aber von der Verletzung von Novak Djokovic und zog deshalb kampflos ins Halbfinale ein. Dementsprechend ausgeruhter kann er in das heutige Duell mit Zverev gehen, den er im Vorjahr ebenfalls im Halbfinale locker in drei Sätzen besiegt hatte.