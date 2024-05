Angst vor der Justiz? Tennis-Star ist abgetaucht

Ihren "lieben Fans" teilte sie am Sonntag via Instagram mit: "Ich bin glücklich, offiziell meinen Rücktritt vom Tennissport zu verkünden." Sie sei "dankbar für die wunderbare Liebe über so viele Jahre."

Der Aufenthaltsort der 32-Jährigen ist nicht bekannt, an möglichen Gründen für ihre Flucht aus der Öffentlichkeit mangelt es nicht. Giorgi hat Probleme mit den Steuerbehörden und der Justiz Italiens.

Laut Gazzetta dello Sport hat das "Tennis-Model" Steuerschulden in Höhe von fast einer halben Million Euro, das Finanzamt jage nun die Familie, könne sie aber nicht aufspüren.

Zudem wird Giorgi verdächtigt, 2022 ungeimpft und mit gefälschtem Impfpass zu den Australian Open gereist zu sein. Giorgi bestritt die Vorwürfe bislang, am 16. Juli soll sie sich in Verona vor Gericht verantworten.