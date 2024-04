Tennis: Zverev schlägt Ofner und steht im Achtelfinale von Monte Carlo

Gegen den Österreicher Sebastian Ofner gewann der Tennis-Olympiasieger am Dienstagabend mit 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft der Hamburger entweder auf Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 12) oder Tomas Etcheverry (Argentinien).

Der Weltranglistenfünfte überzeugte gegen Ofner von Beginn an und war vor allem bei eigenem Aufschlag bärenstark. Gegen Ende des zweiten Satzes offenbarte Zverev kurzzeitig Probleme und ließ erstmals in der Partie ein Break zu. Doch im zweiten Anlauf nutzte Zverev seinen ersten Matchball nach 1:19 Stunden und machte den Einzug in die nächste Runde perfekt.

Seine Auftaktbilanz in Monte Carlo schraubte Zverev durch den Sieg auf 8:0. Auch gegen den Österreicher ist der Hamburger noch makellos, alle vier Duelle mit dem 27-Jährigen konnte er ohne Satzverlust für sich entscheiden.