Tennis: Deutschland beim United Cup im Viertelfinale

Das deutsche Tennisteam um Alexander Zverev und Angelique Kerber steht im Viertelfinale des United Cups. Trotz der bitteren Niederlage gegen Frankreich am Montag zog die Mannschaft als bester Gruppenzweiter der Turnierhälfte in Sydney in die nächste Runde ein. Dort wartet nun am Freitag ab 7.30 Uhr (MEZ) Griechenland.

Nach dem Auftaktsieg gegen Italien und der Pleite gegen Frankreich in der Vorrunde hatte Deutschland das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand gehabt. Am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit sicherte sich zunächst Frankreich durch ein 3:0 über Italien den Gruppensieg - anschließend sorgte der griechische Erfolg über Kanada für das Weiterkommen. Der Mixed-Nationenwettbewerb wird zum zweiten Mal als Saisonauftakt und Vorbereitung auf die Australian Open ausgetragen. Nach jeweils zwei Einzelmatches steht ein möglicherweise entscheidendes Mixed an. Deutschland setzte bislang trotz weiterer Spielerinnen und Spieler um Doppelspezialistin Laura Siegemund und Maximilian Marterer im Kader im Einzel wie im Doppel ausschließlich auf Rückkehrerin Kerber und Olympiasieger Zverev. Kerber gelang dabei nach ihrem Comeback rund 10 Monate nach der Geburt von Tochter Liana noch kein Einzelerfolg.

Artikel und Videos zum Thema