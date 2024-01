Fragen und Antworten zu den Australian Open: Dieses Problem könnte Novak Djokovic stürzen

© getty

Australian Open: Wie sind die Chancen der Deutschen?

Kerber wird es nach einer unglücklichen Auslosung schwer haben, sie steigt gegen die 2022-Finalistin Danielle Collins aus den USA ein. Die frühere Weltranglistenerste und Turniersiegerin von 2016 verlor beim United Cup vier von fünf Einzeln, deutete ihr Potenzial aber häufig an. Alexander Zverev präsentierte sich dafür in Topform, er führte das deutsche Team beim Nationenturnier in Sydney mit starken Auftritten zum Titel. Der Hamburger hofft weiter auf den ersten Grand-Slam-Triumph seiner Karriere, sein bestes Ergebnis in Melbourne ist der Halbfinaleinzug 2020, nun startet Zverev in einem deutschen Duell gegen Dominik Koepfer. Ein Highlight-Match gegen Vorjahressiegerin Aryna Sabelenka (Belarus) bereits am Sonntag verdiente sich Grand-Slam-Debütantin Ella Seidel mit ihrer erfolgreichen Quali.

Auch Jan-Lennard Struff (Warstein), Comeback-Spieler der ATP 2023, will für Furore sorgen. Ansonsten sind noch Yannick Hanfmann (Karlsruhe), Daniel Altmaier (Kempen), Maximilian Marterer (Nürnberg), Tatjana Maria (Bad Saulgau), Tamara Korpatsch (Hamburg) und Doppel-Spezialistin Laura Siegemund (Metzingen) in Melbourne am Start.