Australian Open: Aryna Sabalenka verteidigt Titel in Melbourne erfolgreich

Alexander Zverev blickt nach vorne: "Werde nochmal eine Chance bekommen"

Auf dem langen Heimweg flog bei Alexander Zverev neben purer Enttäuschung auch eine gehörige Portion Stolz mit. "Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe während der ganzen Australien-Reise gutes Tennis gespielt", sagte Zverev nach seinem bitteren Halbfinal-Aus bei den Australian Open: "Ich habe wegen der körperlichen Verfassung verloren. Deswegen ist es frustrierend."

Der Hamburger hatte vor dem Duell mit Angstgegner Daniil Medvedev eine "fiebrige Erkältung" entwickelt, die ihm im packenden Fünfsatz-Krimi gegen den Russen die Kraft und die Chance auf sein zweites Grand-Slam-Finale nahm. Doch Zverev will das Positive aus den vier Wochen in Australien mitnehmen, in denen er erst den United Cup mit dem deutschen Team in Sydney gewonnen hatte und dann in Melbourne mit phasenweise mitreißendem Tennis bis ins Halbfinale vorgestoßen war.

"Ich habe in der Vorbereitung und hier in Australien alles getan, was ich konnte. Ich war fokussiert, ich war konzentriert - aber die Dinge sind aus meiner Kontrolle geraten. Es war hoffentlich nicht meine letzte Chance", sagte Zverev, der im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz und in den ersten zwei Sätzen gegen Medvedev seine Ambitionen für den ersten Major-Titel eindrucksvoll untermauert hatte - am Ende ohne Erfolg. Jetzt geht der Blick nach vorne.

Denn schon am ersten Februar-Wochenende steht das Davis-Cup-Duell in Ungarn an. Trotz Erkältung will Deutschlands Nummer eins für das Team von Kapitän Michael Kohlmann auflaufen. "Ich gehe davon aus, dass ich in Ungarn sein werde", sagte Zverev in Melbourne: "Für mich ist das jetzt keine Frage."

Eine erfolgreiche Qualifikation für die Gruppenphase des Teamwettbewerbs soll dem 26-Jährigen weiteres Selbstvertrauen für die lange Saison geben, in der er die ganz großen Titel angreifen will. Dass er zur Weltspitze gehört, hat er in Melbourne unter Beweis gestellt.

Denn trotz einiger Wackler in den ersten Runde präsentierte er sich vor allem gegen Alcaraz in absoluter Weltklasse-Form. In Paris, London und New York gibt es für Zverev die nächsten Chancen, sich den Traum vom ersten Major-Titel endlich zu erfüllen. Dazu will er bei den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt erneut im Einzel triumphieren.

"Ich bin mir sicher: Wenn ich die richtigen Sachen mache, werde ich nochmal so eine Chance bekommen", sagte Zverev, der in insgesamt elf Einzel-Partien zum Saisonstart in Australien nur zwei Niederlagen kassierte - und darauf aufbauen kann.