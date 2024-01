© getty

Zheng Qinwen vs. Aryna Sabalenka heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Australian Open Finale im TV und Livestream?

Ihr könnt das Finale der Frauen heute vollumfänglich im Free-TV sehen, und zwar bei Eurosport 1. Der Sportsender geht um 9.15, also eine Viertelstunde vor Beginn des Duells, mit Matchball Becker live. Direkt im Anschluss an Zheng Qinwen vs. Aryna Sabalenka wartet bei Eurosport noch die Nachbesprechung auf Euch.

Der Sender bietet sein Programm auch bei verschiedenen Plattformen kostenpflichtig zum Livestream an - unter anderem bei DAZN. Der Streamingdienst hat sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 in all seinen Paketen inkludiert - schon ab 6,99 Euro im Monat seid Ihr also dabei.