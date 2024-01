Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Australian Open Finale im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, dem 28. Januar 2024, wird das letzte Mensch der Australien Open 2024 ausgetragen: Das Finale der Männer. Um 9.30 Uhr (deutsche Zeit) geht es in der Rod Laver Arena in Melbourne, Australien, zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev los.

Sinner entthronte im Halbfinale überraschend Rekordchampion Novak Djokovic mit 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 und steht nun erstmals in einem Grand-Slam-Finale. Sein heutiger Kontrahent, Medvedev, hingegen kegelte Alexander Zverev aus dem Turnier.

Ihr möchtet wissen, wo Ihr das Finale im TV und Livestream sehen könnt? Hier bekommt Ihr die Antwort auf Eure Frage.