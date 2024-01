© getty

Australian Open heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Nun aber zur wichtigsten Frage: Wo werden die Australian Open im TV und Livestream gezeigt? Bei Eurosport! Der Sportsender hat sich bis 2031 die Rechte für alle Grand Slams außer Wimbledon gesichert. Sowohl im Free-TV auf Eurosport 1 als auch im Pay-TV auf Eurosport 2 werden in den frühen Morgenstunden Matches en masse ausgestrahlt.

Natürlich könnt Ihr das Programm von Eurosport auch streamen - allerdings nur kostenpflichtig. Anlaufstellen gibt es einige, unter anderem stellt DAZN beide Kanäle des Sportsenders in sämtlichen Paketen zur Verfügung. Es reicht also schon ein Abonnement von DAZN World, welches ab 6,99 Euro monatlich (im Jahresabo) zu haben ist, um den Grand Slam in Melbourne zu verfolgen.