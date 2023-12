Karriereende? Nick Kyrgios "möchte nicht mehr spielen", beißt aber auf die Zähne

Nick Kyrgios möchte eigentlich "nicht mehr spielen", setzt seine Tenniskarriere aber fort. "Ich bin erschöpft, ich bin müde. Ich hatte jetzt drei Operationen", sagte der Australier in einem Podcast: "Wenn ich aufstehe, kann ich nicht ohne Schmerzen gehen."

Der 28-Jährige hatte nach langer Verletzungspause zuletzt für die Australian Open im Januar in Melbourne abgesagt.

Er brauche auf dem Weg zum Comeback "etwas mehr Zeit", so Kyrgios. Der Wimbledon-Finalist von 2022, für seine Wutausbrüche und Spielereien bekannt, hatte sich im Januar einer Knieoperation unterzogen, im Sommer machte ihm dann eine Handgelenksverletzung zu schaffen.

"Ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr spielen", sagte Kyrgios. Er werde aber dennoch für "etwa ein bis zwei Jahre" weitermachen, erklärte Kyrgios im Podcast "On Purpose with Jay Shetty". Er würde es "hassen, mich noch einmal operieren zu lassen", so Kyrgios.