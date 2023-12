Tennis: Angelique Kerber verliert bei Comeback nach anderthalb Jahren Pause

Der Mixed-Nationenwettbewerb wird zum zweiten Mal als Saisonauftakt ausgetragen. 18 Teams treten in Perth und Sydney an, nach den obligatorischen zwei Einzelmatches steht ein möglicherweise entscheidendes Mixed an. Die jeweiligen Ersten der sechs Dreiergruppen sowie die zwei besten Vorrundenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale des Zehn-Millionen-Dollar-Turniers Anfang Januar.

Am Neujahrsmorgen wartet im Kampf um den Einzug in die Runde der besten Acht Frankreich.