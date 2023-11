Tennis: "Ich habe meinen Traum gelebt!" Peter Gojowczyk beendet Karriere

Nach 17 Jahren und 174 Matches auf der Tour ist Schluss: Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine Karriere beendet - am Ort seines größten Erfolges in Metz, wo er 2017 den einzigen ATP-Titel feierte. Das teilte der 34 Jahre alte Münchner bei Instagram mit.

"Schon als Kind Tennislegenden wie Boris Becker auf dem Platz zu sehen, hat in mir eine brennende Leidenschaft entfacht", schrieb Gojowczyk, der am Samstag in Metz in der Qualifikation dem Franzosen Harold Mayot unterlegen gewesen war: "Heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich meinen Traum vom Tennisprofi gelebt habe."

Neben dem Titel in Metz feierte der Rechtshänder 2021 den Einzug ins Halbfinale des Davis-Cups mit der deutschen Mannschaft - 2021 stand er im Achtelfinale der US Open. Seine beste Weltranglistenposition, Rang 39, erreichte Gojowczyk im Sommer 2018.

"Ich habe gegen einige der besten Spieler der Welt gespielt, was eine unglaubliche Erfahrung und Ehre war", schrieb Gojowczyk, der in seiner Laufbahn fast 4 Millionen US Dollar Preisgeld verdient hat, und nannte Rafael Nadal und Roger Federer namentlich.

"Die Tenniswelt wird ein Teil meines Lebens bleiben, aber jetzt beginnt ein neues, wunderbares Kapitel."