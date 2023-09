US Open: Gauff erste Finalistin - Halbfinale nach Klimaprotest unterbrochen

Publikumsliebling Coco Gauff hat erstmals das Endspiel der US Open in New York erreicht. Die 19 Jahre alte US-Amerikanerin besiegte die Tschechin Karolina Muchova am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer nervenstarken Vorstellung im Arthur Ashe Stadium mit 6:4, 7:5 und greift am Samstag nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Im Endspiel trifft Gauff auf die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka oder ihre Landsfrau Madison Keys.

Für die Weltranglistensechste ist es nach den French Open 2022 der zweite Einzug in ein Majorfinale. Sechs Jahre nach dem Triumph von Sloane Stephens nährt Gauff dazu die Hoffnung auf einen US-amerikanischen Heimsieg in Flushing Meadows. "Als ich aufgewachsen bin, habe ich so oft dieses Turnier geguckt. Das bedeutet mir viel", sagte Gauff, die sich beim Pubklikum bedankte: "Der Job ist noch nicht erledigt."

Gegen die French-Open-Finalistin Muchova nutzte Gauff nach 2:03 Stunden Spielzeit ihren sechsten Matchball und ließ sich dabei auch von einer 50-minütigen Unterbrechung zu Beginn des zweiten Satzes infolge eines Klimaprotestes nicht aus der Ruhe bringen. Mehrere Zuschauer im Oberrang riefen lautstark "end fossil fuels" ("beendet fossile Brennstoffe") und ließen sich zunächst nicht aus dem Arthur Ashe Stadium verweisen. Beide Spielerinnen gingen daraufhin nach einigen Minuten in die Kabine.