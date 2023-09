Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz schwärmt von Jude Bellingham: "Glück, dass er bei Real spielt"

Auch seine Titel-Mission bei den US Open bringt Carlos Alcaraz nicht davon ab, seinen Lieblingsverein Real Madrid zu verfolgen - und vor allem Jude Bellingham hat es dem Tennis-Superstar angetan.

"Ich bin wirklich glücklich, dass er bei Real spielt. Er ist so ein toller, talentierter Spieler, einer der besten der Welt", sagte Alcaraz nach seinem Zweitrundensieg über den Südafrikaner Lloyd Harris in New York.

Bellingham, der im Sommer für über 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum spanischen Rekordmeister gewechselt war, werde "mit Sicherheit der beste Spieler der Welt auf seiner Position", sagte Alcaraz über den Engländer. Bellingham erzielte in seinen ersten drei Ligaspielen für Real vier Treffer.

"Ich spreche manchmal mit ihm. Er ist eine tolle Person", sagte Alcaraz, der mit 20 Jahren im gleichen Alter wie Bellingham ist.