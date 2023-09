Novak Djokovic und Daniil Medvedev treffen heute im Finale der US Open aufeinander. Wer das Match live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach zwei Wochen Tennis-Action auf höchstem Niveau sind bei den US Open in New York nur mehr zwei Stars übrig. Dabei handelt es sich um Novak Djokovic und Daniil Medvedev, die am heutigen Sonntag, den 10. September, im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows um den vierten Grand-Slam-Titel des Jahres kämpfen. Das Finale beginnt um 22 Uhr deutscher Zeit und kann bis zu fünf Sätze lang dauern.

Djokovic, der mit 23 Grand-Slam-Titeln die ewige Liste anführt, kann mit einem weiteren Titel den Vorsprung auf Rafael Nadal (22 Titel) ausbauen. Medvedev hingegen jagt seinem zweiten Grand-Slam-Triumph hinterher. 2021 gelang ihm bei den US Open der bislang einzige.

Auf dem Weg ins Finale setzte sich der Djoker gegen Alexandre Müller, Bernabé Zapata Miralles, Grigor Dimitrov, Borna Gojo, Taylor Fritz und Ben Shelton durch. Medvedev musste sich an Attila Balazs, Christopher O'Connell, Sebastien Baez, Alex de Minaur, Andrey Rublev und Vorjahressieger Carlos Alcaraz vorbeikämpfen.

© getty Novak Djokovic spielt um seinen 24. Grand-Slam-Titel.

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Finale der US Open im TV und Livestream?

Wer das Spektakel in New York nicht verpassen möchte, kommt nicht um Sportdeutschland.tv herum. Der Streamingdienst hatte sich vor dem Turnier die Rechte an den US Open gesichert und kümmert sich heute daher als einziger Anbieter um die Übertragung des Finals. Kostenlos ist das Angebot jedoch nicht, der Final-Pass ist für zehn Euro zu haben. Djokovic vs. Medvedev wird heute von Matthias Stach und vom Experten Boris Becker kommentiert.

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Finale der US Open im TV und Livestream?

Verfolgen lässt sich das US-Open-Finale auch im Liveticker bei SPOX. Wir begleiten Euch vom ersten Aufschlag an bis zum Matchball und lassen dazwischen keinen wichtigen Ballwechsel aus.

Hier geht es zum Liveticker des US-Open-Finals zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev.

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Finale der US Open im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Match: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev Turnier: US Open

US Open Spielrunde: Finale

Finale Datum: 10. September 2023

10. September 2023 Uhrzeit: 22 Uhr

22 Uhr Ort: USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows (New York City)

USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows (New York City) Übertragung: Sportdeutschland.tv

Liveticker: SPOX

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev: Die Finalisten im Head-to-Head-Vergleich